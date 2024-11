Türkiyənin "Beşiktaş" klubu bu axşam UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi öz meydanında İsveçin "Malmö" klubunu qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da başlayacaq.

Hər iki komanda turnirin Liqa mərhələsində üç oyundan ikisində məğlubiyyət, birində isə qələbə qazanıb.

Qeyd edək ki, IV turun digər oyunları noyabrın 7-də keçiriləcək.

