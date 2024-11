Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Trampa zəng edib.

Metuat.az-ın məlumatına görə, Zelenski bu barədə “X” hesabında paylaşım edib.

“Prezident Tramp ilə əla söhbətimiz oldu, onu tarixi qələbəsi münasibətilə təbrik etdim – onun inanılmaz kampaniyası bu nəticəni mümkün etdi. Biz sıx dialoqu davam etdirmək və əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək barədə razılığa gəldik”, - deyə Zelenski bildirib.

