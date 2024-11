Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişel COP29-da iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Report-a açıqlamasında Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin mətbuat katibi Yekaterina Kazinqe deyib.

Xatırladaq ki, COP29 bu il noyabrın 11-22-də Bakıda keçiriləcək.

