Putin Trampı təbrik etdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Donald Trampı seçkilərdə qələbə qazanması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin təbrikini Valday Beynəlxalq Diskussiya Klubunun iclasında çıxışı zamanı ifadə edib. Fürsətdən istifadə edərək, Trampı təbrik etdiyini qeyd edən Putin bildirib ki, Rusiya Amerika xalqının seçdiyi istənilən dövlət başçısı ilə işləyəcək. Putin çıxışı zamanı Trampın seçki kampaniyası zamanı bəyanatlarına, xüsusilə də Ukrayna böhranı barədə fikirlərinə diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Donald Tramp prezident seçiləcəyi təqdirdə müharibələrə son qoyacağını bildirmişdi. Tramp Ukraynadakı böhranı sona çatdıracağını irəli sürmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.