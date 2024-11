Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığmasının UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri müəyyənləşib.

Metbuat.az AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində təşkil edilən püşkatmanın nəticəsinə görə, yığma C Liqasının 4-cü qrupunda Monteneqro və Litva ilə mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqasında yeni mövsümə 2025-ci ilin fevralında start veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.