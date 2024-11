Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalındakı Pənçə- Kilit bölgəsində yeni əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, əməliyyat nəticəsində terrorçuların yerləşdiyi mağara aşkarlanıb.

Mağarada axtarış tədbirləri nəticəsində çox sayda məişət əşyası və müxtəlif ləvazimatlar ələ keçirilib.

