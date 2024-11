Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın xanımı Əminə Ərdoğan Azərbaycana səfər edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, qardaş ölkənin birinci xanımı Bakıya səfəri çərçivəsində Moskva Univermağında da olub.

O, burada iş xanımı, sahibkar Vəsilə Abulovanın qızıl və brilliant mağazasına da baş çəkib.

