Azərbaycanda tələbə faciəli şəkildə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Zaqatala filialı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Turizm işinin təşkili ixtisasının 5-ci kurs tələbəsi Balabacı Manafova dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.