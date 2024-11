Dünya futbolunun əfsanəvi simalarından biri, Braziliya millisi, “Barselona” və digər məşhur klublarda çıxış etmiş Ronaldinyo COP29 məkanında AZCHEMCO pavilyonunu ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pavilyona ziyarəti zamanı futbolçuya şoran torpaqların bərpası layihəsi və Azərbaycanın AZCHEMCO şirkətinin ixtira etdiyi yeni kənd təsərrüfatı texnologiyaları təqdim olunub.

