İndi iqlimlə bağlı fəaliyyət və ambisiyaların qəbulunun vaxtıdır - Antonio Quterreş

İqlim fəaliyyəti və ambisiyaların qəbulunun vaxtıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasında (COP29) iştirak edən BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

"İndi iqlim fəaliyyəti və ambisiyaların vaxtıdır. İqlim təsirlərinə uyğunlaşmada, iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin yumşaldılmasında, iqlim maliyyəsində, iqlim ədalətində ambisiyaların zamanıdır", - paylaşımda bildirilib.

