"TikTok" COP29-da #ClimateAction kampaniyasını başladır

TikTok qlobal icması arasında davamlılıq mövzusunda məlumatlılığı artırmaq və iqlim savadlılığını yüksəltmək öhdəliyinə sadiqdir. TikTok, həm davam edən öhdəliyin bir hissəsi kimi, həm də Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 BMT-nin İqlim Dəyişikliyi Konfransı ilə bir vaxtda yeni təşəbbüslər və proqramlar hazırlayıb. Elə bu tədbirlər çərçivəsində də 2024-cü il üçün #ClimateAction kampaniyasını başladıb.

TikTok-un aktiv icması ətraf mühitə müsbət təsir göstərməyə çalışır. İqlim dəyişikliyi haqqında məlumatlandırmaqdan tutmuş davamlı yaşayış vərdişlərini təşviq etməyə qədər, daha yaşıl bir gələcək üçün ortaq məqsədə malik yaradıcılar, icmalar və missiya yönümlü təşkilatlar bir-birini ruhlandırmağa və dəstəkləməyə davam edirlər, kollektiv gücü açaraq real fərq yaratmağa çalışırlar. Platformada #ClimateChange, #ClimateAction və #SustainableLiving kimi heşteqlərin populyarlığı bu mövzuya marağın göstəricisidir və bu heşteqlərlə hazırda müvafiq olaraq 500 min, 170 min və 240 mindən çox paylaşım toplayıb.

COP29 iqlim dəyişikliyinin ön cəbhəsində olan liderləri və icmaları bir araya gətirərkən, TikTok da həmçinin dünyanın dörd bir yanından 5 istedadlı yaradıcını Bakıda, Azərbaycan COP29 Zirvəsində ilhamverici məzmun paylaşmağa dəvət edir. Bu yaradıcılar COP29-da iştirak edəcək və TikTok icmasına dünya üzrə eksklüziv məzmun təqdim edəcəklər.

- Jeremy Owen Wijaya (@Jerhemynemoo) hazırda Ekoloji Texnologiyalar və Bərpa Olunan Enerji üzrə təhsil alan İndoneziyalı yaradıcı və ekoloji müdafiəçidir. Jerhemy izləyicilərini ekoloji dostu vərdişləri öyrətməyə və ətraf mühitə müsbət təsir edən seçimlər etməyə həvəsləndirir.

- Caulin Donaldson (@TrashCaulin) ABŞ-da yerləşən iqlim aktivisti və plastik çirklənməyə qarşı mübarizə aparan yaradıcıdır. Çimərliklərdə tullantı yığma, davamlı həyat tərzi və müsbət dəyişiklik təşviq edən maraqlı videolar vasitəsilə Caulin eko-məlumatlılığı artırır və izləyicilərini daha sağlam bir planet üçün kiçik, lakin təsirli addımlar atmağa təşviq edir.

- Selim Tarım (@Selimtarim on TikTok) Türkiyənin Rize şəhərindən olan və davamlılıq mövzusunda fəal olan bir rəssamdır, Rize-də ətraf mühit məsələləri haqqında məlumatlılığı yaradıcı təşəbbüslərlə artırır. Təbiəti qorumağa sadiq olan Selim, sənəti təbiətlə əlaqələndirmək üçün 432 Hz sağalma musiqiləri yaradır.

- Mariya Verdes (@verdesmarias): Mariya - ətraf mühit və davamlı inkişaf sahəsində təhsil alan braziliyalı jurnalist və iqlim sahəsində fikir lideridir. O, planetin davamlı inkişafına töhfə vermək üçün hər kəsin ata biləcəyi kiçik addımları fəal şəkildə təbliğ edir. 2022-ci ildə Mariya Braziliyanın Zero Waste Institute tərəfindən təqdim edilən Zero Waste Mükafatının qalibi olub.

- Tiago Kastaño (@othiagocastanho): Tiago - Braziliyanın Para şəhərindən olan məşhur aşpazdır və işində yenilikçi yanaşmaları tətbiq edir. Öz köklərindən ilham alaraq, Tiago Amazon mətbəxinə və yerli mədəniyyətə yeni nəfəs verməyə çalışır. O, 2020-ci ildə Amazon meşələri və çayları arasında immersiv təcrübə təqdim edən “Sabores da Floresta” ("Meşənin dadları") adlı sənədli serialı təqdim etmişdi.

COP29 zamanı TikTok, UNEP-dən Rachel Arthur, Futerra-nın qrup CEO-su Lucy Shea, Neil deGrasse Tyson və TikTok-un Davamlılıq Bölməsi rəhbəri Ian Gill kimi ekspertlərin iştirakı ilə vebinarlar təşkil edəcək, davamlı moda və şüurlu yaşam tərzi kimi mövzuları əhatə edən müzakirələrə yaradıcılar icmasını dəvət edəcək.

TikTok-un iqlim dəyişikliyi ilə bağlı səlahiyyətli məlumatları artırmaq və iqlim savadlılığını yüksəltmək üçün davam edən səylərinin bir hissəsi olaraq, COP29 ərzində TikTok Azərbaycan da daxil olmaqla, seçilmiş qlobal bazarlarda iqlim məzmununda video etiketləri əlavə edəcək və COP29 məzmunu axtaran istifadəçiləri etibarlı mənbələrə, məsələn, Azərbaycanın rəsmi COP29 veb saytına yönləndirəcək.

