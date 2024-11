​“WhatsApp” qrup çatlarında yenilik etdi - İmkanlar artdı

“WhatsApp” qrup çatlarında bildirişlərin idarəedilməsini asanlaşdırmaq üçün yeni funskiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Androidin beta versiyasında istifadəyə verilən yenilik səssizləşdirmə funksiyasının işləməsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Yeni funksiya xüsusilə böyük qruplarda bildirişlərin intensivliyindən narahat olan istifadəçilər üçün maraqlı ola bilər. Yeni funksiya qrupun bildiriş parametrlərini daha idarəolunan edir. İstifadəçilər indi bütün qrup bildirişlərini səssizə almaqla yanaşı “Önə çıxanlar” seçimini etməklə müəyyən edilmiş xüsusi mesajlar üçün bildirişləri qəbul etməyi seçə bilərlər.

“Önə çıxanlar” kateqoriyası birbaşa istifadəçiyə ünvanlanan @qeydlər, cavablar və digər müvafiq mesajlardan ibarətdir. “WhatsApp”ın hazırkı versiyasında qrup bildirişlərinin səsini almaq istəyən istifadəçilər bütün bildirişləri səssizə almaqla yalnız “Önə çıxanlar” seçimi ilə müəyyən bildirişlər ala bilərlər. Yeni funksiya mövcud sistemə əməliyyat baxımından yenilik gətirməsə də, istifadəçilərin hansı bildirişləri alacağı barədə daha aydın məlumat verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.