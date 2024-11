Nəhəng klubların istədiyi Qyökeresin transfer dəyəri açıqlandı

"Sportinq"in hücumçusu Viktor Qyökeres göstərdiyi performansla Avropa nəhənglərinin transfer siyahısında yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz oyunçunun dəyəri uğurlu oyun nümayiş etdirəndən sonran 90 dəfə artıb. Futbolçu karyerasına İsveçdə başlayan və 2018-ci ildə “Brayton”la müqavilə imzalayan Viktor Qyökeres daha sonra icarə əsasında “Suonsi Siti” və “Koventri Siti” klublarında çıxış edib. 2021-ci ildə “Kovetnri Siti”dən ayrılan və 24 milyon avroya "Sportinq"ə transfer olunan Qyökeresin adı “Bavariya”, “Barselona”, “Mançester Siti” və “Çelsi” olmaqla bir çox komanda ilə hallanır. "Koventri Siti"yə transfer olunduğu zaman transfer dəyəri 800 min avro olan Qyökeres, "Sportinq"ə transfer olunduqdan sonra transfer dəyərini dəfələrlə artırıb. Hazırda Avropanın bir çox nəhəng klubunun transfer siyahısında olan ulduz futbolçunun transfer dəyəri 70 milyon avro olaraq müəyyənləşib.Viktor Qyökeresin "Sportinq"lə müqaviləsində sərbəst qalma məbləği 100 milyon avrodur.

Qeyd edək ki, Viktor Qyökeres karyerası ərzində 361 matçda iştirak edib. Ulduz futbolçu bu matçlarda 189 qol vurub, 56 məhsuldar ötürmə edib. 24 dəfə İsveç millisinin formasını geyinən Gyökeres 10 dəfə fərqlənib.

