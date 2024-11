​“WhatsApp”da mesajlarla bağlı yenilik - Avtomatik yaddaşda qalacaq

“WhatsApp” “Mesaj Qaralamaları” funksiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yenilik sayəsində natamam mesajlar avtomatik saxlanılır və istifadəçilər daha sonra qaldıqları yerdən davam edə bilirlər. “WhatsApp”ın yeni funksiyası olduqca sadə işləyir. Mesaj yazmağa başladıqda, lakin onu göndərmədən söhbət ekranından çıxdıqda, mesajınız qaralama olaraq yadda saxlanılır. Söhbət ekranında kiçik yaşıl "Qaralama" göstəricisi görünür və o, yazmağa başladığınız mesajın önizləməsi ilə birlikdə söhbət siyahınızda da görünür.

Bundan əlavə, qaralamalar olan bütün söhbətlər söhbət siyahınızın yuxarı hissəsinə köçürülür. İstifadəçilər onlara asanlıqla daxil ola bilir.

