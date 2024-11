Tanınmış həkim Vüqar Səmədağa oğlu Səmədov vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimi Vüqar Səmədov ötən gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, tibb üzrə fəlsəfə doktoru olan Vüqar Səmədov Milli Onkologiya Mərkəzinin rentgen və ultrasəs ilə müayinə şöbəsində şüa diaqnostika üzrə həkim vəzifəsində işləyirdi.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.