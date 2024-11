Uduzduqları matçda Ronaldo ilə şəkil çəkdirən futbolçular tənqid olundu - VİDEO

UEFA Millətlər LiqasındaPortuqaliyaya 5-1 hesabı ilə məğlub olduqdan sonra Polşanın tanınmış futbolçuları Nikola Zalyevski və Pyotr Zelinski Kriştiano Ronaldo ilə şəkil çəkdiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçuların bu hərəkəti Polşada müzakirələrə səbəb olub. Keçmiş futbolçu Yatsek Bak sərt açıqlamalar verərək futbolçuları qürursuz olmaqda ittiham edib. O bildirib ki, belə məğlubiyyətdən sonra Ronaldo ilə şəkil çəkdirmək milli komandanın imicinə zərbə vurur.

"Kim sizi məğlub edən biri ilə şəkil çəkdirmək istəyər? Bunu başa düşmürəm. 5-1 uduzuruq və sonra Ronaldoya yaxınlaşıb selfi çəkdirirsiniz? Həqiqətən qürurumuz qalmayıb? Elə bil ki, futbolçular Ronaldo ilə şəkil çəkdirən ilk adam olmaq üçün yarış keçirir. Mənim dövrümdə belə bir şey olsaydı, soyunma otağında böyük problemlər yaranardı. Bu, mənim üçün qəbuledilməzdir".

Qeyd edək ki, bu hadisə Polşa ictimaiyyətində geniş müzakirələrə səbəb olub. Bir çox azarkeşlər də futbolçuların hərəkətini tənqid edərək komandanın uduzduğu matçdan sonra belə davranışın qəbuledilməz olduğunu bildiriblər.

