Bu ölkədə 1 milyard ağac əkiləcək

Danimarkadakı siyasi partiyalar 20 ildə 1 milyard ağac əkmək və kənd təsərrüfatı torpaqlarının 10 faizini meşələrə və təbii yaşayış yerlərinə çevirməyə razılaşıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumətdə təmsil olunan partiyalarla digər partiyalar arasında istixanaların azaldılmasını nəzərdə tutan “Yaşıl Üçlü Müqavilə” imzalanıb. Razılaşmaya əsasən iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində gübrələrdən istifadə azaldılacaq. Əldə edilmiş razılaşmaya görə, qaz emissiyaları 2030-cu ilə qədər 70 faiz azaldılmalıdır.

Bu çərçivədə hökumət lazımi hüquqi dəyişikliklərin ediləcəyini və 20 il ərzində fermerlərdən torpaq almaq üçün büdcədən 6,1 milyard dollar ayrılacağını açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.