Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İlham Bayramov Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinin müavini təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib.

Qeyd edək ki, İlham Bayramov son təyinata qədər İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan "Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" Publik Hüquqi Şəxsin baş direktoru vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.