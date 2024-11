​Bakıda 7 avtomobil toqquşdu, yaralılar var - FOTO

Bakının Nizami rayonunda yeddi minik avtomobilinin iştirakı ilə qəza baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən erilən xəbərə görə, noyabrın 20-si saat 20:00-da Nizami rayonu ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi səbəbilə çağırış daxil olub.

Çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən iki nəfər (kişi cinsli) müştərək travma diaqnozu ilə Sabunçu Tibb Mərkəzinə təxliyə olunub.

