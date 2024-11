Ronaldo "Fənərbaxça"ya transferi ilə bağlı məsələyə reaksiya verdi

Portuqaliyalı ulduz Kriştiano Ronaldo "Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyonun onun haqqında dediyi açıqlamalara reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Joze Mourinyonun mətbuat konfransında Ronaldo haqqında danışdığı video portuqaliyalı ulduz tərəfindən bəyənilib.

Qeyd edək ki, "Kayserispor" matçından sonra Ronaldonun "Fənərbaxça"ya mümkün transferi ilə bağlı sualı cavablandıran Mourinyo deyib: "Ronaldoya gəlincə, bəlkə bir gün nahara gələ bilər. Çünki İstanbul əslində, demək olar ki, Ərəbistan və Portuqaliyanın ortasında yerləşir. Ola bilsin ki, xüsusi jetinə əyləşib bir gün köhnə dostunu görməyə gələcək. Yaşadığım yerdə onunla nahar edə bilərik. Amma onun “Fənərbaxça”da oynaması haqda soruşursunuzsa, bunu yazanlar ya nə yazdığını bilmir, ya da gülməli xəbərlər verməkdən məmnundurlar”.

