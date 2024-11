"Arsenal”, Atletiko” və “Bayer”dən böyük hesablı qələbə - ÇL

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində V turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, oyun gecəsi məhsuldar nəticələrlə yadda qalıb.

Londonun “Arsenal”ı səfərdə “Sportinq Lissabon”a heç bir şans verməyib - 1:5, İtaliyanın “Atalanta”sı da İsveçrədə səfərdə “Yanq Boyz”u darmadağın edib (1:6), “Barselona” evdə “Brest”ə 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

UEFA Çempionlar Liqası, Əsas mərhələ

V tur

“Slovan” (Slovakiya) - “Milan” (İtaliya) - 2:3

“Sparta” (Çexiya) - “Atletiko” (Madrid, İspaniya) - 0:6

“Mançester Siti” (İngiltərə) - “Feyenoord” (Niderland) - 3:3

“Bavariya” (Almaniya) - PSJ (Fransa) - 1:0

“İnter” (İtaliya) - “Leyptsiq” (Almaniya) - 1:0

“Barselona” (İspaniya) - “Brest” (Fransa) - 3:0

“Bayer” (Leverkuzen, Almaniya) - “Zaltsburq” (Avstriya) - 5:0

“Sportinq” (Lissabon, Portuqaliya) - “Arsenal” (İngiltərə) - 1:5

“Yanq Boyz” (İsveçrə) - “Atalanta” (İtaliya) - 1:6

Qeyd edək ki, turun digər qarşılaşmaları bu gün təşkil olunacaq.

