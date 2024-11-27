Bu gün Çempionlar Liqasının 9 oyunu var

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinin 5-ci turu başa çatacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, gün ərzində 9 qarşılaşma oynanılacaq.
Günün oyun cədvəli:
21:45 - "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Ştutqart" (Almaniya)
21:45 - "Şturm" (Avstriya) - "Jirona" (İspaniya)
00:00 - "Liverpul" (İngiltərə) - "Real" (İspaniya)
00:00 - PSV (Niderland) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)
00:00 - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
00:00 - "Seltik" (Şotlandiya) - "Brügge" (Belçika)
00:00 - "Monako" (Fransa) - "Benfika" (Portuqaliya)
00:00 - "Aston Villa" (İngiltərə) - "Yuventus" (İtaliya)
00:00 - "Bolonya" (İtaliya) - "Lill" (Fransa)
Qeyd edək ki, növbəti, VI tur qarşılaşmaları dekabrın 10-da başlayacaq.