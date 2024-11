"Barselona"nın 17 yaşlı hücumçusu Lamin Yamal Avropada ilin ən yaxşı gənc futbolçusuna verilən "Golden Boy" (Qızıl Oğlan) mükafatının sahibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mükafatın mətbuat xidməti "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

"Yuventus"un türkiyəli ulduzu Kenan Yıldız isə "Golden Boy Web" mükafatını alıb. O, pərəstişkarların səsverməsində ən çox səs qazanan gənc futbolçu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.