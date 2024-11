Xalq artisti, tanınmış qoşanağara ustası Sadıq Zərbəliyev xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Məlumata görə, Xalq artisti terapiya şöbəsində müalicə alır. Hazırda vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.