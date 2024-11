Sahildə qeyri-adi obyekt tapıldı - FOTO

Vyetnamın Quang Ngai sahilində qəribə obyekt tapılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, sahildə gəzən sakin tərəfindən aşkarlanan qeyri-adi obyekt barədə sərhəd mühafizə orqanlarına bildirilib. Hadisə yerinə gələn mütəxəssislər obyektin 4 metr diametrdə və 5 metr hündürlükdə olduğunu qeyd ediblər. Tapılan obyektin alt qismi tünd qəhvəyi, üst qismi isə metal sütunlarla örtülmüş və qızılı rəngə boyanıb. Üzərində çoxlu Çin heroqlifləri də müşahidə edilib.

İlkin araşdırmalara əsasən, obyektin meteorologiya və okeanoqrafik göstəriciləri izləmək üçün istifadə edilən lidar tipli dəniz cihazı olduğu qənaətinə gəliblər. Bu tip cihazlar açıq dənizdə dalğalar, külək istiqaməti və digər ekoloji amilləri ölçmə qabiliyyətinə malikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.