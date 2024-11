İspaniya nəhəngi Osimheni transfer edir - Sürpriz gəlişmə

"Qalatasaray"da "Napoli"dən icarə əsasında oynayan Viktor Osimhen ilə bağlı İtaliya mətbuatında sürpriz iddia irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniyanın "Real Madrid" klubu nigeriyalı hücumçunu transfer etmək üçün danışıqlara başladığı bildirilir.

Məlumata görə, Madrid klubu Kərim Benzemanın gedişindən sonra hələ də boşluğu doldura bilməyib. Kilyan Mbappe transferində də istənilən nəticəni əldə edə bilməyən "Real" Osimhenin transferini növbəti mövsümün əvvəlində reallaşdırmağı planlaşdırır.

Qeyd edək ki, xarici KİV-lər Osimhenlə "Çelsi", "Mançester Yunayted", "Arsenal" və "Nyukasl Yunayted"da kimi nəhəng ingilis klublarının da maraqlandığını bildirirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.