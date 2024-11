Gürcüstan parlamentinin binasında yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gürcüstan parlamentinin binasındakı yanğın etirazçılar tərəfindən törədilib.

İlkin məlumata görə, nümayişçilər bir neçə saat ərzində parlament binasına tərəf fişənglər atıblar.

Bundan sonra orada yanğın başlayıb.

