Ançelotti Arda ilə üzləşdi, üzr istədi

"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelottinin "Liverpul" matçından sonra Arda Gülerdən üzr istədiyi bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Liverpul"a 2:0 hesabı ilə məğlub olan "Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti, oyundan sonra Arda Güleri həm tərifləyib, həm də tənqid etmişdi. O, Arda Gülerin müdafiədə yaxşı oynadığını deyərək, “Daha daha yaxşı oynaya bilərdi” deyə ifadə etmişdi. “Defensa Central”da yer alan xəbərə görə, italyan çalışdırıcı Arda Güler barədə sözlərin səhv tərcümə olunduğunu bildirib və "Səni tənqid etmək istəmədim, əksinə, matçda yaxşı çıxış etdin" deyərək Ardadan üzr istəyib.

Qeyd edək ki, matça ilk 11-də başlayan Arda Güler 57 dəqiqədə əvəzlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.