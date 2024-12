Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun atası Ağakərim İbrahimovun məzarının görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Milli Qəhrəmanın atasının məzarüstü abidəsi hazırlanıb. Baş daşının üzərində yazılan "Mübarizdən sonra" sözləri diqqət çəkib.

Həmin fotoları təqdim edirik.

Qeyd edək ki, şəhid atası Ağakərim İbrahimov cari ilin oktyabrın 16-da keçirdiyi infarktdan sonra dünyasını dəyişib.

