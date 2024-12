Bakıda istifadəyə verilən piyada keçidinin görüntüsü - FOTO

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakıda daha bir ərazidə yeni yerüstü piyada keçidi inşa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AAYDA-da məlumat yayıb.

Hava Limanı-Mərdəkan-Zuğulba avtomobil yolunun 11-ci km-də inşa edilmiş keçidin ümumi uzunluğu 46 metr, daxili eni 3.50 metr, qalereyasının eni 4.5 metrdir.

Yol səviyyəsindən hündürlüyü 5.90 metr olan keçid üstüaçıq və torşəkilli metal konstruksiyadan ibarətdir.

Layihə çərçivəsində yolun hər iki tərəfində yeni avtobus ciblikləri, avtobus dayanacağı, keçidin istismarına nəzarət edən işçilər üçün nəzarət otağı tikilib, piyada keçidinin ətrafında abadlaşdırılma işləri aparılıb.

"Müasir texnologiyalar əsasında və keyfiyyətli materiallardan istifadə edilərək inşa edilən yerüstü piyada keçidi piyadaların avtomobil yolunu rahat və təhlükəsiz şəraitdə keçməsini təmin etməklə yanaşı, görünüşü ilə şəhərin görkəminə xüsusi rəng qatacaq. Tədbirlər planına uyğun olaraq zəruri olan digər ərazilərdə də piyada keçidlərinin inşasının aparılması nəzərdə tutulub", - deyə agentlik bəyan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.