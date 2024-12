"Barselona" geri çəkildi, ​"Qalatasaray" irəli atıldı - Sürpriz transfer

"Qalatasaray"ın gündəmində olan ulduz futbolçu Heung-min Sonun adı "Barselona" ilə də hallanırdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniya mətbuatında Kataloniya nəhənginin transferdən vaz keçdiyi barədə xəbərlər dərc edilib. Məlumata görə, bundan sonra "Qalatasaray" bu transfer üçün daha qəti həmlələr etməyə başlayıb. “Fanatik” qəzetinin xəbərinə görə, cənubi koreyalı ulduz "Tottenhem"in yeni müqavilə təklifini rədd edib. "Qalatasaray" rəhbərliyi ulduz futbolçunun kluba cəlb edilməsi barədə menecer Corc Qardiyə səlahiyyət verib. İtaliyalı menecerin həm “Tottenhem”, həm də cənubi koreyalı futbolçu ilə danışıqlar apardığı irəli sürülür.

Qeyd edək ki, bu mövsüm ümumilikdə 14 matça çıxan Heung-min Son 4 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə hesaba töhfə verib.

