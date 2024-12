Ançelotti Mbappenin oyunundan danışdı

"Mbappe hələ ən yüksək performansını göstərmir, adaptasiya üçün ona zaman verməliyik".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti 25 yaşlı futbolçu Killian Mbappe barədə deyib. Baş məşqçi Mbappenin hələ ki, tam formada olmadığını bildirib.

Ançelotti penaltı zərbələrinin vurulmasından razılığını ifadə edib: "Penaltı icraçılarımız Mbappe, Vinicius Jr. və Jude Bellinghamdır. Hər ikisi işini yaxşı görür".

Baş məşqçi bildirib ki, Mbappen komanda üçün məhsuldar futbolçudur, daha çox çalışır.

Qeyd edək ki, Mbappe "Real Madrid" forması ilə iştirak etdiyi 20 matçda 10 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.