Livan Suriya ilə sərhədi bağladı

Livan Suriya ilə sərhəd qapılarını bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Livan hakimiyyəti İsrail hava zərbələri endirdiyi üçün Suriya ilə sərhəd qapılarını bağlamaq qərarına gəlib. Məlumata görə, İsrailin təkrar hava hücumları səbəbiylə Suriyaya açılan sərhəd qapıları, xüsusilə də şimaldan bağlanılıb. Xəbərdə Məsna Sərhəd Qapısının isə xüsusilə ölkələrinə qayıtmaq istəyən suriyalıların keçidi üçün açıq qalacağı bildirilib.

Qeyd edək ki, İsrail ordusu Suriyanın Livana gedən sərhəd qapılarına hava hücumu təşkil etdiyini açıqlayıb. Livan mətbuatı İsrailin hava hücumlarında iki sərhəd qapısının hədəf alındığını yazıb. İsrail ordusu bundan əvvəl də, Livana irimiqyaslı hücumlar zamanı sərhəd qapılarını bombalamışdı. Livanlılar bu keçid məntəqələrindən İsrailin hücumlarından yayınmaq üçün Suriyaya keçmək üçün istifadə edirdi.

