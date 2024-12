​Tramp, Makron və Zelenski arasında 20 dəqiqəlik görüş

Parisdə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və ABŞ-dəki prezident seçkilərində qalib gələn Donald Tramp arasında üçtərəfli görüş baş tutub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, görüş 20 dəqiqə davam edib.

Görüşdən sonra hər hansı bəyanat verilməyib. Tərəflər arasında görüş barədə razılıq isə əvvəlcədən əldə olunub.

Qeyd edək ki, seçki kampaniyası zamanı Tramp hələ inauqurasiyadan əvvəl 24 saat ərzində Ukrayna münaqişəsinə son qoyacağını, Kiyevə çoxmilyardlı yardımı dayandıracağını vəd edib.

Xatırladaq ki, Tramp və Zelenski 2019-cu ildə yanğından sonra yenidən qurulan Notr-Dam Katedralının açılış mərasimində iştirak etmək üçün Fransaya səfər ediblər.

