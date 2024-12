Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvilinin ailəsində nasist izləri aşkarlanıb.



Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Diplomatiçeskiy istoçnik" "Telegram" kanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, prezidentin əmisi - filosof və tərcüməçi Jorj Zurabişvili alman işğalçıları ilə əməkdaşlıqda ittiham olunub və 1944-cü ildə yoxa çıxıb.

Bununla yanaşı, Zurabişvilinin dayısı Mixail Kediye də nasistlərlə əməkdaşlıq edib. O, yaponların maliyyə dəstəyi ilə Parisdə antisovet təbliğatı aparıb və "Qafqaz" qəzetini dərc edib. Müharibədən sonra Mixail İsveçrəyə qaçıb. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat idarəsinin açıqlanan məlumatlarında onun "Gestapo" (nasist partiyası polisi) üzvü olduğu barədə qeyd var.

