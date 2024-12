​Azərbaycanda bu şəxslərə vergi güzəşti ediləcək

Bir sıra fərdi peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan və VÖEN-lə işləyən kiçik sahibkarların vergi yükü azaldıla bilər. Bununla bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, "xezerxeber.az"ın məlumatına görə, vergi məsələləri üzrə ekspert Emin Səttarovun sözlərinə görə, elə fəaliyyət növü ilə məşğul olan fiziki şəxslər var ki, onlar əhaliyə deyil, digər vergi ödəyicilərinə xidmət göstərdiklərindən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilmirlər. Təklifdə 13 istiqamət üzrə illik dövriyyəsinin həcmi 45 min manatadək olan mikro sahibkarların əldə etdikləri gəlirlərin 75 faizinin hər hansı şərt tətbiq edilmədən gəlir vergisindən azad edilməsi nəzərdə tutulub. Hazırkı qanunvericiliyə görə isə, fərdi sahibkarlar əldə etdiyi gəlirlərə görə 20% gəlir vergisi ödəməlidirlər. Sahibkarın 3 nəfər işçisi olduğu halda, onun gəlirinin 75%-lik hissəsi vergidən azad edilir.

Ekspert Emin Səttarovun sözlərinə görə, jurnalistika, proqram təminatı, layihə-dizayn və dekorasiya, tərcümə, reklam, araşdırma və tədqiqat, elm, təhsil, mədəniyyət və idman, hüquq, sərbəst auditor, mühasibat və maliyyə sahəsi üzrə məsləhət xidmətləri göstərənlər, həmçinin kuryer fəaliyyəti və turizm bələdçiliyi edənlər 45 min manatdan az gəlir əldə etdikləri zaman bu güzəştlərdən yararlana biləcəklər.



Vergi ödəyicisi kimi VÖEN-lə işləyən repetitorlara da bu güzəştlər tətbiq ediləcək.

Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər qəbul ediləcəyi halda gələn il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.

