Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qüdsdə İsrail xarici işlər naziri Gideon Saar ilə görüşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail xarici işlər nazirinin müavini Şaren Haskel "X” hesabında paylaşım edib.

