“Real” və “Liverpul” arasında 140 milyonluq mübadilə - Ulduz futbolçu gedir

“Real Madrid” Aurelien Tşouamenini klubdan göndərə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” futbolçunu “Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Rayan Qravenberçlə ilə mübadilə edə bilər. “Defensa Central”da yer alan xəbərə görə, “Real” iki ilə əvvəl 80 milyon avroya heyətinə qatdığı və transfer qiyməti 100 milyon avro civarında olan Tşouameninin performansından razı deyil. Bildirilir ki, "Liverpul" forması ilə uğurlu çıxış edən Rayan Qravenberç "Real Madrid"in transfer siyahısındadır. Futbolçunun transfer dəyərinin 40 milyon avro dəyərində olduğu bildirilir. “Real” futbolçuları mübadilə etmək istəyir. “Liverpul”un da Tşouameniyə olan marağı səbəbindən iki klub arasında mümkün mübadilə razılaşması gündəmə gəlib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “Liverpul”un Aurelien Tşouamenini transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

