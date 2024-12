​"Barselona" Levandovskinin yerinə onu alır - Sürpriz transfer

"Barselona" Robert Levandovskinin yerinə futbolçu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona” Levandovskinin daha bir mövsüm klubda saxlamaq istəyir. Diario AS xəbər verir ki, "Barselona" müqaviləsi 2026-cı ildə Levandovskini Viktor Qyökereslə əvəzləmək istəyir. İddia edilir ki, “Barselona” futbolçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Məlumata görə, uğurlu çıxışdan sonra Viktor Qyökeresin transfer qiyməti qalxıb. Futbolçu ilə bir sıra Avropa nəhənglərinin maraqlandığı bildirilir. Futbolçunun mövsümün sonundan “Sportinq”dən ayrıla biləcəyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, “Sportinq”də çıxış edən isveçli futbolçu bu mövsüm 22 matçda meydana çıxıb və 25 qolla komandasına töhfə verib.

