Ançelotti Arda Gülerlə bağlı qərarını verdi

"Arda və Endrik komandada qalacaq. Daha çox oynaya bilərlər, kiməsə qarşı qərəzli deyiləm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Çempionlar Liqasında "Atalanta" ilə keçiriləcək qarşılaşma öncəsi açıqlama verərkən deyib.

Gənc futbolçulara qarşı səbirlə yanaşmağın lazım olduğunu vurğulayan Ançelotti hər oyunda ən yaxşı heyəti meydana çıxarmağa çalışdığını bildirib. Onlar həvəs gətirir, amma gənc olduqları üçün bəzi şeyləri öyrənməlidirlər", - baş məşqçi əlavə edib.

İspaniyanın "AS" nəşrinin məlumatına görə, Ançelotti Arda Gülerə yarımmüdafiədə daha çox şans verəcək. Eyni zamanda, o, türkiyəli futbolçunun oyun vaxtını artırmaq ilə bağlı qərar verib.

Qeyd edək ki, 19 yaşlı Arda Güler bu mövsüm "Real Madrid" heyətində 17 matçda 1 qol vurub, 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

