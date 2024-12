“Şamaxı” iki futbolçusu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Müdafiəçi Adil Nağıyev və yarımmüdafiəçi Giorgi Kantariyanın müqavilələrinə qarşılıqlı şəkildə xitam verilib.

Hər iki oyunçunun komandadan ayrılma səbəbi göstərilməyib.

