Gürcüstanda hökumət fövqəladə vəziyyət elan edərək komendant saatı tətbiq etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Mtavari Arxi" telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, hakim “Gürcü Arzusu” partiyası Mixail Kavelaşvilinin prezident təyin edilməsindən sonra bu qərarı həyata keçirməyi planlaşdırır. Yeni prezidentin 29 dekabr tarixində təyin ediləcəyi gözlənilir.

