UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunda keçiriləcək "Elfsborq" - "Qarabağ" matçının hakimləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunu Portuqaliyadan olan Antoniu Nobrey idarə edəcək. Ona köməkçilər kimi həmyerliləri Pedro Ribeyru və Nelson Pereyra təyin olunub.

Qeyd edək ki, dekabrın 12-də baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

