Adada vulkan püskürdü, on minlərlə insan təxliyə edildi

Filippində Kanlaon vulkanının püskürməsindən sonra təxminən 87 min insan təxliyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Filippin Mülki Müdafiə İdarəsi Neqros adasındakı Kanlaon vulkanının püskürməsinin tələfata səbəb olmadığını açıqlayıb. Açıqlamada bildirilib ki, vulkanın qərb və cənub yamaclarına yaxın rayonlarda yerləşən şəhər və kəndlərdə fövqəladə kütləvi evakuasiya aparılıb. Açıqlamada vulkanın ətrafındakı 6 kilometrlik təhlükə zonasından 47 minə yaxın insanın təxliyə edildiyi, təxliyyə prosesinin təxminən 87 min nəfəri əhatə edəcəyi vurğulanıb. Filippin Prezidenti Ferdinand Markos 6 kilometrlik təhlükə zonasından təxliyə edilən ailələrə dəstək verəcəklərini ifadə edib.

Qeyd edək ki, Kanlaon vulkanının 3 min metr yüksəkliyə kül püskürdüyü açıqlanmışdı.

