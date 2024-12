Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün təmin edilməsində son mərhələyə gəlmişik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) çıxışında bildirib.

“Cənubi Qafqaz bölgəsində sülh üçün bir ümid işığı var. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün təmin edilməsinin son mərhələsindəyik. Ölkəmiz ikitərəfli danışıqları dəstəkləyir”, – o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.