ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken dekabrın 13-də Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.

Səfərin təfərrüatı hələlik paylaşılmayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan və ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken 7 və 10 dekabr tarixlərində Suriyadakı son hadisələrlə bağlı telefon danışığı aparıblar.

