Həmin həkimlərlə bağlı araşdırma aparılır - Nazir

Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən saxta diplomlu həkimlərlə bağlı araşdırma aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səhiyyə naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Nazir bildirib ki, bir ildən artıqdır nazirlikdə saxta həkimlərlə bağlı İşçi qrupu fəaliyyət göstərir.

"Saxta həkimlər tibbi təhsili olmadan sosial media vasitəsilə vətəndaşları müalicəyə cəlb edirlər. Bununla bağlı hüquqi qiymət verilməsi üçün Baş Prokurorluğa müraciət ünvanlanıb. İki qurum birlikdə bu istiqamətdə tədbirlər planı hazırlayıb", deyə nazir qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.