Braziliya Prezidenti Lula da Silva beyninə qansızmadan sonra ikinci dəfə əməliyyat olunub.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə həkimlər məlumat verib.

Əməliyyatın uğurla keçdiyi bildirilir.

