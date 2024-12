​“WhatsApp”da mesajlarla bağlı yenilik - Bir kliklə cavab vermək mümkün oldu

“WhatsApp” səsli mesajlarla bağlı yenilik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya səsli mesajlara tez və bir kliklə cavab verməyə imkan verəcək. Yenilik Androidin “WhatsApp” 2.24.26.6 beta versiyasında müşahidə edilib. İstifadəçi yenilik sayəsində səsli mesajları dinləyərkən tez cavablar göndərə bilir. Bildirilir ki, yeni funksiya sayəsində istifadəçi səsli mesajların yanındakı “cavab ver” düyməsinə klikləmədən cavabını cəld qeyd edib göndərə bilir. Bu, istifadəçilərə praktik söhbət təcrübəsi təqdim edir. “WhatsApp”ın səsli mesaja cavab funksiyası hazırda məhdud sayda istifadəçinin istifadəsinə verilib. Yenilik uğurlu olarsa, ümumi istifadəyə veriləcək.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl “WhatsApp”ın yeni bildiriş sistemi üzərində çalışdığı barədə xəbərlər dərc edilib. Bu funksiya oxunmamış və unudulan mesajları xatırlamaq üçün istifadəçiyə bildiriş göndərəcək. Bu funksiya bir-birilə daha çox ünsiyyət quran istifadəçilər arasında olacaq. Bunu alqoritm özü seçəcək.

