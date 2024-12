Milli Məclisin plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclas Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.

Parlamentin bugünkü iclasının gündəliyinə “Minatəmizləmə fəaliyyəti haqqında” və “Diplomatik xidmət haqqında” yeni qanun layihələri daxil olmaqla ümumilikdə 10 məsələ daxil edilib.

